Tredicesimo anno di attività per la Ferrari Driver Academy: 9 piloti impegnati nel programma che li formerà per tutta la stagione. Durante questa settimana affronteranno il tradizionale Camp inizale, basato su quattro impegnative giornate che prevedono workshop su vari argomenti, svariati test psicofisici, diverse attività sportive e una giornata sui kart

E' iniziato con il ritrovo a Maranello il tredicesimo anno di attività della Ferrari Driver Academy, il programma del Cavallino Rampante istituito nel 2009 che ha come obiettivo preparare i giovani di maggior talento a rappresentare la scuderia Rossa in Formula 1. In questa stagione i piloti che la Fda seguirà e formerà saranno 9, anche se nel Day-1 a Maranello ne erano presenti 7. Assenti giustificati Mick Schumacher e Robert Shwartzman, i due più esperti, impegnati con le rispettive squadre di Formula 1, Haas F1 Team per il tedesco - con la quale si appresta a disputare la seconda stagione da titolare - e scuderia Ferrari per il russo che nel 2022 ricoprirà il ruolo di test driver.

A pochi minuti dall'inizio del primo dei workshop nei quali i piloti sono stati coinvolti, i compagni di appartamento in Casa FDA nel 2021 - Arthur Leclerc, Dino Beganovic, Maya Weug e James Wharton - hanno aiutato le matricole - Oliver Bearman e Rafael Camara, selezionati nella seconda edizione delle FDA Scouting World Finals, e Laura Camps Torras, la seconda ragazza ad essere entrata a far parte dell'Academy Ferrari dopo aver vinto il programma Fia Girls on Track - Rising Stars - a sentirsi a loro agio all'interno della Gestione Sportiva.