Completato il fire up della Ferrari. "A Maranello è stata avviata per la per la prima volta la F1-75 - si legge sul sito della Rossa - la monoposto di Formula 1 della Scuderia per la stagione 2022. Alla presenza del Team Principal Mattia Binotto, il suono della power unit 066/7 ha riempito per una trentina di secondi l’area dedicata al montaggio veicolo. "Questo è un momento davvero molto speciale, più di quanto non sia accaduto in passato in occasioni simili – ha commentato prima dell’accensione il Team Principal –. La F1-75 è una vettura completamente nuova. Con questa macchina si completa un percorso che abbiamo iniziato insieme un paio di anni fa, lavorando da “squadra”, unita e determinata". La F1-75 sarà presentata ufficialmente il 17 febbraio.