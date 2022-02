Il britannico ex Williams conosce molto bene l'ambiente Mercedes, ma non nasconde l'emozione per il suo passaggio da titolare al team di Brackley: "Sono cresciuto guardando Hamilton e correrò con lui. È un vero privilegio e una grande opportunità di crescere". E sul Mondiale: "Dovremo essere sul pezzo da subito"

