Il team principal durante la presentazione della monoposto per il Mondiale 2022: "Abbiamo raggiunto il traguardo di otto titoli costruttori consecutivi, una sensazione un po' surreale. C'è stata questa ombra per il campionato piloti 2021 sfumato per Hamilton con Abu Dhabi. Però guardiamo al futuro e l'obiettivo è sempre lo stesso. Ma ora si riparte da zero"

NUOVA MERCEDES - FOTO - VIDEO - WOLFF SU ABU DHABI 2021