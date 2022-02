Se a Maranello quest'anno hanno spinto molto sull'acceleratore per la F1-75, pesando fuori dagli schemi, in casa Mercedes è nata una monoposto che non si discosta molto dalle altre viste finora. Più semplice della Rossa nella sua costruzione, almeno all'esterno. Però c'è un fattore importante da tener presente: la "partita mondiale" si giocherà con soluzioni importanti per quanto riguarda il fondo...

LA NUOVA MERCEDES - FOTO - VIDEO - L'ANALISI DI MATTEO BOBBI