Nessuna sosta in F1: archiviata la doppietta Ferrari con il successo di Leclerc davanti a Sainz in Bahrain nella prima gara della stagione, è già tempo di pensare al secondo appuntamento del Mondiale. Questo weekend si corre a Jeddah, tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su Now, gara domenica alle 19. In pista anche la Formula 2

Dopo la vittoria della Ferrari nella gara d'esordio in Bahrain, la stagione 2022 della Formula 1 continua su Sky e in streaming su NOW con il Gran Premio dell'Arabia Saudita, in programma domenica 27 marzo alle ore 19 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con la telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, e le incursioni dell’insider Roberto Chinchero. Nel weekend in pista anche la Formula 2.



La programmazione

Questa sera alle 20.45 su Sky Sport F1 appuntamento con Fast Track per rivivere la doppietta Ferrari nel GP del Bahrain, poi tutti a Jeddah: il secondo GP della stagione su Sky si apre giovedì 24 marzo alle 17.45 con Pit Walk, mentre venerdì 25, alle 11.30, da non perdere la conferenza stampa piloti, in diretta sul sito skysport.it e sull'account Facebook di Sky Sport (@SkySportF1). I primi a scendere in pista saranno i piloti della Formula 2, impegnati nelle prove libere dalle 12.20 di venerdì. A seguire, alle 15 e alle 18, le prove libere della Formula 1. Sabato 26 e domenica 27 marzo le qualifiche e la gara di Formula 1 saranno in diretta rispettivamente alle 18 e alle 19, con le differite su TV8 alle 21.30. Domenica ampio pre gara di un'ora e mezza e post fino alle 22 con l'interazione da casa degli spettatori grazie alla finestra #skymotori. Tra sabato e domenica in programma anche Sprint Race e Formula Race di Formula 2. Dalle 23 appuntamento con Fabio Tavelli e il suo Race Anatomy.

La squadra di Sky Sport F1

Carlo Vanzini commenta la F1 insieme a Marc Genè, che nel corso del weekend ci porta all'interno del box Ferrari e a bordo pista, nel cuore dell'azione. Insieme a loro, nel ruolo di insider ai box, Roberto Chinchero. Federica Masolin è conduttrice e padrona di casa negli approfondimenti del pre e del post gara, affiancata da Davide Valsecchi. Le analisi tecniche sono affidate a Matteo Bobbi con la sua SkySportTechRoom, le interviste alla pit reporter Mara Sangiorgio. Lucio Rizzica e Marcello Puglisi continuano a raccontare i campionati di F2 e F3 e la Porsche Supercup.

Programmazione GP dell’Arabia Saudita, live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW:

Lunedì 21 marzo

Ore 20.45: Fast Track

Giovedì 24 marzo

Ore 17.45: Pit Walk

Venerdì 25 marzo

Ore 11.30: conferenza stampa piloti in streaming su skysport.it e sull'account Facebook di Sky Sport

Ore 12.20: prove libere 1 F2

Ore 14.45: Paddock Live

Ore 15: prove libere 1 F1

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.15: qualifiche F2

Ore 17.45: Paddock Live

Ore 18: prove libere 2 F1

Ore 19: Paddock Live

Ore 19.30: Paddock Live Show

Sabato 26 marzo

Ore 13.25: Sprint Race F2

Ore 14.45: Paddock Live

Ore 15: prove libere 3 F1

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.15: conferenza stampa Team Principal

Ore 17.15: #skymotori

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 18: qualifiche F1 – Differita su TV8 alle 21.30

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.45: Paddock Live Show

Domenica 27 marzo

Ore 15.50: Formula Race F2

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 19: Gara F1 - Differita su TV8 alle 21.30

Ore 21: Paddock Live

Ore 21.30: Paddock Live - #skymotori

Ore 23: Race Anatomy