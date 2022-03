Le insidie del tracciato che ospita la seconda gara del Mondiale 2022. Una pista iperveloce con muri vicini: andiamo a vedere come si affronta soprattutto la parte più difficile. Tutto il weekend del GP dell'Arabia Saudita è live su Sky Sport F1 (canale 207) e in tempo reale su Skysport.it con la conferenza piloti del venerdì in Live streaming alle 11.30

NEWS DA JEDDAH - GUIDA TV - IL TRAILER - CONFERENZA PILOTI SU SKYSPORT.IT