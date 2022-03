L'ex Ferrari è risultato positivo al Covid prima dello scorso weekend di gara in Bahrain e in Arabia Saudita non sarà in pista. Al suo posto, sull'AM22, ci sarà ancora il connazionale Nico Hulkenberg. Il weekend di Jeddah è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), oggi conferenza piloti in Live streaming su Skysport.it alle 11.30

