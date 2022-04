Il Dottore, che ha cominciato la sua avventura nel GT World Challenge Europe, ha parlato a Sky anche del Mondiale di F1: "Stellare! In Italia tutti contenti per l'inizio della di stagione Ferrari. Ho parlato con Hamilton, non è preoccupato ma sa che c'è da soffrire". Il campionato torna con il GP dell'Australia: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in tempo reale con Skysport.it

