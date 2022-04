Quando non c’è l’adrenalina dei 300 all’ora del Gran Premio, il sette volte campione del mondo di F1 ha un'altra passione non certo tranquillissima: il paracadutismo. L’ha raccontato lui stesso sul suo account Instagram: “Ieri è stata la giornata migliore possibile. Ho fatto sky diving per un paio di anni, ma durante la pandemia non sono mai riuscito ad andare. In dieci salti ho imparato qualcosa di nuovo ogni volta. Un modo fantastico per liberare la mente, ricentrarsi e rifocalizzarsi sulla settimana a venire”