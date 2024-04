A 30 anni dalla scomparsa di Ayrton Senna, a Imola sono tante le iniziative per dedicare al campione brasiliano l'intera giornata. Programma fitto, dall'Autodromo a teatroo, anche in ricordo di Ronald Ratzenberger

La giornata del Primo Maggio è dedicata al ricordo del brasiliano Ayrton Senna e del pilota austriaco Roland Ratzenberger. L’autodromo di Imola è il centro di queste celebrazioni con Food Truck attivi tutto il giorno e ruota panoramica nella zona di Via Malsicura, che presto diventerà Fan Zone per l’imminente Gran Premio. Da non perdere le mostre che animano la città e una serata tutta brasiliana nel Parco Acque Minerali.