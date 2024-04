Piccolo inconveniente per il pilota della McLaren che, durante la festa nazionale olandese il ‘Giorno del Re’, è stato immortalato con il volto parzialmente insanguinato e bendato. Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente ma le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore considerando il weekend di Miami in programma dal 3 al 5 maggio: tutto live su Sky e streaming su NOW

Giornata abbastanza particolare per Lando Norris . Il pilota della McLaren ha infatti voluto sfruttare il weekend senza F1 per far tappa ad Amsterdam . Nella giornata di ieri, nei Paesi Bassi si è tenuto il ‘ Giorno del Re ’, una festa nazionale che gli olandesi celebrano dal 1885 nel giorno del compleanno del loro sovrano che, in questa circostanza, si è svolto il 27 aprile, ovvero la data di nascita dell’attuale re Willem Alexander. A prender parte alla festa è stato anche il pilota McLaren che ha festeggiato con il DJ Martin Garrix su una barca particolarmente affollata.

Il piccolo incidente per il pilota della McLaren

Nonostante i grandi festeggiamenti, per l’inglese non è andato tutto liscio. Dopo qualche ora, infatti, si è diffusa sui social una foto di Norris con il volto parzialmente insanguinato e bendato. Uno spiacevole incidente per il pilota McLaren che una settimana fa ha celebrato l’ottimo secondo posto conquistato nel Gran Premio di Cina, chiuso alle spalle di Max Verstappen. Al momento, non si hanno maggiori informazioni sulla dinamica dell’accaduto e sulle sue condizioni che saranno monitorate nelle prossime ore, considerando l’avvicinamento al GP di Miami, sesto appuntamento della stagione in programma nel prossimo weekend dal 3 al 5 maggio.