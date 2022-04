IL NUOVO LAYOUT

Dopo due anni di assenza causa Covid, il Mondiale di Formula 1 torna in Australia. A Melbourne si correrà sempre all'Albert Park, ma stavolta ci sono novità che riguardano il layout di un circuito più veloce rispetto al passato. Tutto il weekend sarà in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in tempo reale con Skysport.it GIRO VELOCE ALL'ALBERT PARK - NEWS - VIDEO