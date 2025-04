Dopo l'entusiasmo del debutto in rosso di Hamilton, la Scuderia Ferrari deve fare i conti con la realtà. Per un inizio così avaro di risultati bisogna tornare al 2021, quando il primo podio arrivò alla quinta gara a Montecarlo con Carlos Sainz. Intanto in Bahrain la squadra guidata da Vasseur porterà i primi aggiornamenti: un nuovo fondo rivisitato e altri correttivi per il retrotreno. Tutto il weekend del GP Bharain è live su Sky e in streaming su NOW

