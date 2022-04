GP Australia, la gara domenica alle 7 LIVE su Sky

Dopo lo spettacolare duello Leclerc-Verstappen in Arabia Saudita, la Formula 1 è a Melbourne per la terza tappa di questo entusiasmante Mondiale. Il GP Australia apre il Super Race Weekend su Sky: la gara è in programma domenica 10 aprile alle 7 del mattino, sarà possibile seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1, su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Sarà un weekend a tutto gas su Sky Sport. Stiamo per vivere una settimana incredibile per gli appassionati di motori, che culminerà con un Super Race Weekend, due giorni di adrenalina non stop tra qualifiche e gare: fino a domenica 10 aprile, appuntamento con ben 5 top campionati del motorsport, tutti in diretta su Sky e in streaming su NOW. Ad aprire le danze domenica 10 aprile sarà la Formula 1, che fin qui ci ha restituito una Ferrari in grande forma e in lotta per il titolo con Leclerc e Sainz. Il GP Australia, terza tappa del Mondiale F1, inaugura la lunga sequenza di appuntamenti con la gara di Melbourne in programma alle 7 del mattino: l’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1, su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronache di Carlo Vanzini e Marc Genè, che nel corso del weekend ci porta all'interno del box Ferrari e a bordo pista, nel cuore dell'azione. Insieme a loro, nel ruolo di insider ai box, Roberto Chinchero. Federica Masolin è conduttrice e padrona di casa negli approfondimenti del pre e del post gara, affiancata da Davide Valsecchi. Le analisi tecniche sono affidate a Matteo Bobbi con la sua Sky Sport Tech Room, le interviste alla pit reporter Mara Sangiorgio.