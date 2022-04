Un giro di pista del circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola: ci porta Charles Leclerc a bordo della sua Ferrari, con il brivido della visuale del pilota grazie alla helmet camera. Tutto il weekend del GP del Made in Italy è live su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su NOW, in chiaro su TV8 e in tempo reale su skysport.it

GP IMOLA, QUALIFICHE LIVE