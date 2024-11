Nella settimana del penultimo weekend della stagione 2024, arriva un importante annuncio che guarda decisamente al futuro del Mondiale: l'Autodromo di Monza, sede storica del GP d'Italia, farà parte del calendario del Mondiale almeno fino al 2031. Domenicali, Ceo F1: "Monza cuore pulsante della storia di questo sport"

Monza e la Formula 1 ancora per tanti anni assieme. E' stato infatti annunciato il prolungamento del contratto tra l'Autodromo di Monza e la Formula 1 fino al Mondiale 2031. l'ufficialità attraverso un comunicato diramato nella penultima settimana della stagione 2024: "La Formula 1 annuncia che il Gran Premio d'Italia rimarrà in calendario fino al 2031 compreso nell'ambito di una nuova proroga di sei anni dell'accordo esistente, che invece durerà fino al 2025. Il nuovo accordo segue significativi lavori di ammodernamento all'Autodromo Nazionale Monza effettuati per il Gran Premio del 2024, dove 335.000 tifosi hanno partecipato durante tutto il fine settimana per assistere alla vittoria di Charles Leclerc e della Ferrari".

Domenicali, Presidente e Ceo di F1: "Monza cuore pulsante della storia della F1" "Sono felice che il Gran Premio d’Italia rimanga in calendario fino al 2031. Monza è il cuore pulsante della storia della Formula 1 e l'atmosfera ogni anno è unica poiché i Tifosi si riuniscono in gran numero per tifare sulla Ferrari e sui piloti. I recenti aggiornamenti alle infrastrutture del circuito e gli investimenti previsti dimostrano un forte impegno per il futuro a lungo termine della Formula 1 in Italia e voglio ringraziare il Presidente dell’Automobile Club d’Italia, del Governo Italiano e della Regione Lombardia per la loro continua passione e impegno per il nostro sport. Voglio anche rendere omaggio ai nostri incredibili fan in tutto il paese che sostengono La Formula 1 con tanta passione".

Sticchi Damiani, presidente Aci: "Investite importanti risorse" "È un grande onore per noi, Automobile Club d'Italia (ACI), essere riusciti a garantire l'ospitalità di altre sei stagioni di Gran Premio d'Italia all'Autodromo Nazionale di Monza dopo il 2025. Dobbiamo ringraziare il prezioso e determinante contributo dell’attuale Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Formula 1, Stefano Domenicali, che ha reso possibile questo prolungamento contrattuale. Ringraziamo il Governo Italiano, Regione Lombardia e tutte le istituzioni locali che hanno permesso la realizzazione di un GP capace di richiamare, nelle ultime edizioni, un numero sempre crescente di appassionati appassionati. In particolare, voglio sottolineare il contributo fondamentale del Governo italiano e della Regione Lombardia, che hanno investito risorse di questo circuito centenario e finanziato i lavori realizzati quest'anno".