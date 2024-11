Il team principal della Ferrari suona la carica per il finale di stagione e la lotta al titolo Costruttori: "Dobbiamo fare tutti l'ultimo sforzo per queste gare che chiuderanno la stagione. Mettiamocela tutta. Non siamo nelle condizioni di fare calcoli, ma dobbiamo curare ogni dettaglio". Il fine settimana della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

"È tempo per tutti, piloti, tecnici e squadra, di fare l'ultimo sforzo nelle ultime due della stagione. Mettiamocela tutta!". Suona così la carica Fred Vasseur alla vigilia del penultimo appuntamento del campionato in Qatar. Il team principal della Ferrari sa che l'appuntamento di Lusail è cruciale per la lotta al titolo Costruttori, con una classifica che vede la Rossa staccata di 24 punti dalla McLaren. "Passiamo dal freddo di Las Vegas – dove abbiamo ridotto il distacco in classifica da McLaren – al caldo di Lusail. Anche i tracciati sono molto diversi, da curve a 90 gradi alternate a lunghi rettilinei, passiamo a una pista con molti curvoni da alta velocità. E questa è caratteristica che sulla carta non è nostro favore". Ed è anche l'ultimo weekend con la Sprint, fattore che Vasseur sa di dover provare a sfruttare: "In palio 59 punti, anche se non siamo noi quelli in condizione di poter fare calcoli. Dobbiamo curare nei dettagli l'esecuzione e mettere Leclerc e Sainz nelle condizioni di sfruttare al meglio il potenziale delle loro macchine".