Max davanti, Hamilton 14°: la griglia a Imola

La Sprint di Imola ha definito la griglia di partenza del GP di domenica: Verstappen davanti a Leclerc e Perez. Chiude la seconda fila l'altra Ferrari di Sainz. Il GP del Made in Italy è live su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su NOW, in chiaro su TV8 e in tempo reale su skysport.it

GP IMOLA, GLI HIGHLIGHTS DELLA SPRINT