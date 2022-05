GP Miami, in circuito spunto lo Yacht Club con acqua finta

Craig Slater, inviato di Sky Sport UK, finge di tuffarsi nella finta acqua dove sono appoggiate la barche di uno Yacht Club. No, non siamo a Miami Beach, bensì all'interno del circuito che ospiterà il GP in Florida questo weekend. Tra curva 7 e curva 8 è stato realizzato un porticciolo con un finto fondale di colore azzurro, che dovrebbe rappresentare una baia a ridosso della pista (in stile Montecarlo). Domenica 8 maggio la gara della F1 è in diretta alle 21:30 su Sky Sport F1

FORMULA 1 A MIAMI, LA GUIDA TV SU SKY