Pista nuova che però porta con sé qualche punto interrogativo a Miami: sistemato di recente, sta creando dei problemi con dei granuli che vengono via soprattutto alle curve 7 e 17. Il fine settimana di Miami è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su NOW e in tempo reale su skysport.it

GP MIAMI, PROVE LIBERE LIVE