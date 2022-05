La Mercedes ritrova il sorriso con Russell secondo e Hamilton terzo nella prima giornata di libere a Barcellona. Il sette volte campione del mondo: "Auto migliorata, non siamo i più veloci ma siamo sulla buona strada". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW

La Mercedes sembra essere tornata. Con gli aggiornamenti portati a Barcellona , le frecce d'argento sono tornate a volare. Secondo tempo per Russell, terzo per Hamilton, con il sette volte campione del mondo che finalmente ritrova il sorriso dopo un inizio d'anno molto complicato.

"Stiamo a ncora saltellando un po', ma va molto meglio. L’auto è molto migliorata rispetto a prima. Non siamo la squadra più veloce, ma siamo sulla buona strada . Stiamo cercando di sfruttare il potenziale dell’auto. Sono soddisfatto degli aggiornamenti , ma ora dobbiamo metterli a punto in serata. Penso che potremo ottenere una posizione ancora migliore per domani. Spero di lottare con chi ci precede“ .

Russell: "Positivo il secondo posto, macchina reagisce bene"

"Oggi siamo secondi, ed è positivo. La macchina sta reagendo in modo diverso. Abbiamo limiti diversi, stavolta. Sicuramente non c’è il porpoising sul rettilineo, e certamente è una buona notizia, ma ogni tanto lo riscontriamo in curva e dobbiamo adeguarci a questo. Credo che la Red Bull sia ancora molto forte. Loro sono il team con cui fare i conti al momento. Bisogna anche vedere con le mappature diverse, anche perché Ferrari e Red Bull spingeranno al massimo domani in qualifica. Il quadro potrebbe essere diverso da quello delle settimane precedenti. Inoltre abbiamo visto come il degrado della gomma sia stato enorme per tutti. Questo potrebbe essere un fattore decisivo domenica: ci lavoreremo stasera".