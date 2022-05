Max Verstappen chiude al quinto posto il venerdì di Barcellona e si mostra soddisfatto a metà della sua Red Bull: "Dobbiamo lavorare sul giro secco, mentre sono buone le prestazioni nella simulazione gara. Dobbiamo trovare una via di mezzo e il bilanciamento adesso non è il top". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW

GP SPAGNA, HIGHLIGHTS PROVE LIBERE