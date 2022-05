La Mercedes sorride con il quarto posto di Russell e il sesto di Hamilton nelle qualifiche di Barcellona. I piloti della scuderia tedesca in coro: "La Red Bull è troppo forte per noi, ma possiamo giocarcela con la Ferrari". Tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Hamilton: "Vettura ha fatto un grande passo in avanti"

"Il team ha fatto un grande lavoro, perché la nostra vettura non soffre più di porpoising in rettilineo e questo per noi è un enorme passo avanti. E la vettura è sembrata più ‘gentile’ globalmente nel suo comportamento, in questo fine settimana. Chiaramente sono un po’ dispiaciuto perché avrei voluto essere più avanti, specie dopo aver visto che George ha fatto meglio di me, ma continuerò a spingere. Ieri avevamo il miglior passo gara e speriamo di poter iniziare a lottare con la Ferrari ad esempio. Sarebbe grandioso. Penso che la Red Bull abbia le carte in regola per essere la più veloce, ma noi sembriamo poter competere forse con la Ferrari domani e questo è un grande passo avanti per noi”.