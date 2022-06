1/15 ©Getty

Il danese Frederik Vesti centra a Baku la sua prima vittoria in Formula 2, per una Sprint Race complessivamente favorevole a Drugovich. I suoi avversari più diretti non hanno fatto passi avanti, anzi: Pourchaire ha perso altri due punti in classifica generale. Sul podio anche Daruvala e Lawson. Ma sono stati gli incidenti i veri protagonisti della gara in Azerbaijan, causando anche il ritardo del via delle libere di Formula 1.