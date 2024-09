La Federazione, tramite un comunicato ufficiale, ha respinto le proteste di Ferrari e Red Bull sulle ali flessibili di Mercedes e McLaren, confermando che le ali anteriori di tutti i team di F1 sono in regola. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

" Tutte le ali anteriori sono attualmente conformi alla normativa 2024 ". Così, con un comunicato ufficiale, la FIA ha risposto alle proteste di Red Bull e Ferrari riguardanti una presunta irregolarità delle ali flessibili di McLaren e Mercedes . Non ci sarà, dunque, nessuna novità sul regolamento tecnico, con la Federazione che ha spiegato che non esistono motivi sufficienti per poter intervenire durante la stagione in corso.

Il comunicato della FIA

"La FIA – si legge dal comunicato diffuso – sta esaminando le ali anteriori ad ogni evento con numerosi controlli (conformità delle superfici, conformità delle deflessioni) rispetto al relativo Regolamento Tecnico F1. Tutte le ali anteriori sono attualmente conformi alla normativa 2024. Dal Gran Premio del Belgio, la FIA ha acquisito ulteriori dati durante le sessioni FP1 e FP2 per valutare i comportamenti dinamici attraverso una videocamera commissionata dalla FIA che cattura aree dell'ala anteriore che non sono visibili attraverso le telecamere ufficiali della FOM. Questo esercizio continuerà almeno fino a Singapore per garantire che ogni squadra abbia utilizzato la telecamera FIA obbligatoria su diversi tipi di piste (basso, medio, alto e molto alto carico aerodinamico). Ciò garantirà un ampio database che consentirà alla FIA di tracciare il quadro più obiettivo della situazione e quantificare le differenze tra i vari modelli dinamici osservati in pista. Nessun componente è infinitamente rigido, motivo per cui nei regolamenti sono previste prove di deflessione del carico".