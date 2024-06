In Austria Russell conquista la sua 2^ vittoria in carriera approfittando del duello tra Verstappen e Norris sfociato in un incidente che ha compromesso il podio ad entrambi. Non trova la sua 62^ vittoria quindi l'olandese, che tra i 20 piloti in griglia è il secondo ad essere salito più volte sul gradino più altro del podio. In prima posizione c'è Hamilton con 103. Ecco la classifica completa delle vittorie dei 20 piloti 2024. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRIA, GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA