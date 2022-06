Nuovo appuntamento con il Mondiale di F1: in Canada si alza il sipario venerdì alle 16.30 (italiane) con la conferenza dei piloti. La potrete seguire integralmente in Live Streaming su skysport.it e sulla nostra pagina Facebook

Pronti ad andare in pista a Montreal per il GP del Canada. Si comincia venerdì con la conferenza stampa dei piloti che potrete seguire integralmente in Live Streaming su skysport.it e sulla nostra pagina Facebook dalle 16.30 italiane. Poi sarà il momento di andare in pista per le prove libere. Di seguito i gruppi di piloti che si alterneranno in sala stampa.