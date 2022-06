Bufera su Piquet, frasi razziste contro Hamilton

Il tema del razzismo è al centro della scena in Formula 1, in attesa che i piloti scendano in pista a Silverstone (il GP di Gran Bretagna è in diretta su Sky Sport F1, la gara scatta domenica 3 luglio alle 16). Ricostruiamo con ordine quanto successo martedì 28 giugno. Tutto inizia alle 11:45 con un post pubblicato su Twitter dall’account ufficiale della Formula 1: "Il linguaggio discriminatorio e razzista è inaccettabile, non può trovare spazio in alcuna forma all’interno della società. Lewis è un ambasciatore incredibile del nostro sport e merita rispetto. I suoi sforzi instancabili nel promuovere l’inclusione e la diversità sono una lezione per tante persone e anche la F1 è coinvolta e impegnata in questa direzione". Poco dopo, alle 12:07, è arrivato anche un comunicato ufficiale della FIA che si allinea alla nota della Formula 1: "La FIA condanna fortemente qualsiasi linguaggio e comportamento razzista o discriminatorio, non devono trovare spazio nello sport o nella società in generale. Esprimiamo la nostra solidarietà a Lewis Hamilton e sosteniamo pienamente il suo impegno per l’uguaglianza, la diversità e l’inclusione nel motorsport".