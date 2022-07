Lo spagnolo è stato il più veloce nelle Libere 2 di Silverstone: "Ci aspettiamo di essere competitivi in ogni circuito quest’anno, dato che la macchina è molto veloce. Sapevamo che sarebbe stata una battaglia serrata, in effetti sembra che sarà così tutto il weekend. Qualifiche? Con le gomme soft siamo stati competitivi in prova, quindi non vedo perché non possiamo fare un buon lavoro anche sabato". Il GP Gran Bretagna è LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

È stato un venerdì con due sessioni prove libere molto diverse a Silverstone. La prima è stata condizionata dalla pioggia, caduta abbondante nei 20 minuti iniziali: il miglior tempo sul bagnato è stato di Valtteri Bottas su Alfa Romeo (1:42.249). Nella seconda sessione, con pista asciutta, il più veloce è stato il ferrarista Carlos Sainz in 1:28.942. Lo spagnolo adesso guarda con ottimismo anche alle qualifiche e soprattutto alla gara, che potrete vivere in diretta su Sky domenica alle 16: “Ci aspettiamo di essere competitivi in ogni circuito quest’anno, dato che la macchina è molto competitiva, così come la Red Bull. Vale anche per la Mercedes quando la pista è più liscia, con velocità più alte – spiega Sainz al termine del venerdì –. Sapevamo che sarebbe stata una battaglia serrata, in effetti sembra che sarà così tutto il weekend. Controllare la macchina con i dossi di Silverstone non è semplice, è una delle sfide più impegnative che abbiamo affrontato con queste macchine, per il modo in cui si comportano nelle curve veloci, a causa del peso e dell’altezza da terra. Ma abituandosi e ottimizzando l’assetto, possiamo renderci la vita più semplice. Qualifiche? Con le gomme soft siamo stati competitivi in prova, quindi non vedo perché non possiamo fare un buon lavoro anche sabato”.