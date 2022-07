Sainz ha impressionato tutti, anche in ottica gara

Sainz è stato il migliore nelle Libere 2 a Silverstone: ha ritrovato le buone sensazioni che gli aveva lasciato il Canada, sia per quanto riguarda il giro veloce, sia sul passo in ottica gara. Leclerc chiude 5°, ma non appare per nulla preoccupato, anzi: il monegasco sa che dovrà approfittare delle piccole difficoltà avute da Verstappen (4° nella lista dei tempi). Tutto il weekend del GP Gran Bretagna è LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

