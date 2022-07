In Formula 3 domina l'equilibrio. A Silverstone Zak O’Sullivan per pochi millesimi soffia ad Arthur Leclerc la pole position per Gara-2. Solo undicesimo il leader di campionato Martins è solo undicesimo, Stanek ottavo. Sabato la Sprint Race scatta alle 10.50 (italiane) in diretta su Sky Sport F1 (canale 207).