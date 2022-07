Grande amarezza per Leclerc a Silverstone. Il muretto Ferrari non lo richiama ai box per un doppio pit stop e il monegasco chiude la gara al 4° posto senza grip: "È stato frustrante, non posso nascondere la mia delusione, ma non sono nessuno per chiedere dei chiarimenti alla Ferrari: oggi è arrivata la prima vittoria di Sainz in carriera e non vorrei che l’attenzione fosse sulla mia tristezza, piuttosto che sul suo successo, per Carlos è un momento speciale"

Sei stato messo in una difficoltà estrema a fine gara: senza grip, con le gomme dure, contro di tutti. Si poteva fare diversamente in quel momento?



"Non lo so. È un’altra gara in cui il risultato finale non c’è. Ho fatto di tutto, credo si sia visto. Non so se avrei potuto fare più di così. Io ero la prima macchina al momento della safety car, per me non è stata una buona decisione, ma è andata così".

Ti abbiamo visto parlare con Binotto a fine gara. Hai bisogno di chiarimenti in questo momento?

"Io non sono nessuno per chiedere dei chiarimenti alla Ferrari. È stata una gara frustrante, ma oggi è arrivata la prima vittoria di Sainz in carriera e non vorrei che l’attenzione fosse sulla mia delusione, piuttosto che sul suo successo, per Carlos è un momento speciale. Da parte mia, non posso nascondere la mia delusione".

Pensando alla classifica del Mondiale, dato che Verstappen ha chiuso 7°, pensi che sia stata persa una buona occasione per recuperare punti?

"Penso che questo sia abbastanza ovvio".