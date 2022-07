Il team principal della Ferrari mette fine al post Silverstone: "Non ci sono divisioni nel team. E sulla gestione dei piloti: "Diamo loro la massima opportunità per fare punti. Se in futuro uno dei due sarà più avanti in classifica e avrà l'occasione di vincere il campionato gli daremo la priorità. F1 in Austria, tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

