L'Inno di Mameli sul podio del Mondiale per la seconda volta consecutiva in questa stagione: dopo il trionfo di Sainz a Silverstone, la Ferrari ha conquistato con Leclerc il successo anche in Austria. Emozioni con il team che canta e sventola il Tricolore e le bandiere del Cavallino durante la premiazione. Il Mondiale torna nel weekend del 24 luglio con la gara in Francia: diretta Sky

