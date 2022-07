Sainz: "Peccato, sarei potuto andare a podio"

Da diciannovesimo in griglia a quinto, dopo aver agguantato solo momentaneamente il podio: "Non è stata una gara perfetta, con una gara perfetta sarei potuto finire terzo. Pit stop? I nostri numeri dicevano che le gomme non sarebbero arrivate alla fine. Stiamo imparando e siamo forti"

Super rimonta di Sainz, ma per il podio non basta. Tra i migliori delle qualifiche ma già certo di partire in fondo alla griglia (19°) per il cambio della Power Unit. Poi autore di una grande rimonta: "La gomma dura a inizio gara? Abbiamo visto che era difficile da gestire, soprattutto nel traffico - analizza Sainz a Sky Sport -. Lì ho fatto fatica, poi dalla media sono andato forte, e infatti ho sorpassato sia Red Bull che Mercedes. C'eravamo sul podio, poi quando c'era da decidere, la squadra ha deciso di giocare sul sicuro nel pit stop. E abbiamo fatto il giro veloce. Non è stata una gara perfetta, con una gara perfetta avremmo potuto raggiungere il podio. Ora analizziamo questo GP e continuiamo a fare delle belle gare".

"Sono convinto che stiamo facendo bene"

Di nuovo sul pit stop: "I nostri numeri dicevano che le gomme non sarebbero arrivate alla fine. Ma io sono un pilota, so che ero partito diciannovesimo, stavo volando in pista e volevo giocarmela. In quel momento sono rientrato ai box, è normale ci sia un po' di discussione. Analizzeremo. Il team mi ascolta, e io ho seguito l'ordine. Sono convinto che stiamo facendo bene, stiamo imparando tanto e siamo forti. Peccato, perché questo weekend avrei avuto il passo per vincere, senza penalità. E per poco non sono arrivato al podio…"