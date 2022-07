GP Francia, la gara LIVE

È il dodicesimo appuntamento della stagione, primo del “girone di ritorno”. Leclerc parte dalla pole e tiene dietro Verstappen. Sainz tenta la rimonta dal fondo dopo la penalità per la sostituzione della Power Unit. Il caldo sarà un'insidia in più da affrontare a Le Castellet. Il GP di Francia è live ora su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

