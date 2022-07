Dopo la sorprendente e meritata pole position del venerdì , all’ Hungaroring , nel rispetto dell’inversione di posizioni in qualifica dettata dal regolamento, il giapponese Iwasa (DAMS) va a posizionarsi dopo il giro di ricognizione in quinta fila accanto ad Armstrong (Hitech). Davanti a loro si schierano i leader della classifica Drugovich (MP) e Pourchaire (ART), preceduti da Sargeant (Carlin). In prima fila si accomodano il decimo e il nono più veloci del venerdì, Doohan (Virtuosi) e Fittipaldi (Charouz). A differenza di quanto visto al mattino in F3, non piove e la pista è asciutta.

Il racconto della gara

Quindi il via avviene da fermo allo spegnimento dei semafori. Alla prima curva è già lotta serrata per conquistare le posizioni di testa, il toboga di Mogyoròd concede poco alla velocità pura e ai sorpassi e, non essendo previsto alcun pit stop, stare davanti è già un vantaggio, specie se si è in battaglia per il titolo assoluto. Al via Vips scatta benissimo, anche Drugovich recupera posizioni, ma si tocca con Sargeant danneggiandogli l’ala anteriore mentre anche Hauger va fuori. Al primo passaggio guida la corsa la monoposto di Doohan, ma è già protagonista la Safety Car. Drugovich è quarto, Sargeant è già fuori, Pourchair è appena quindicesimo dopo aver perso otto posizioni al via. Green flag al quarto giro. Nel corso del quinto si toccano Nissany e Novalak, danneggiando entrambe le vetture. Nel corso del 19° giro Armstrong tocca Daruvala e perde la settima posizione a beneficio di Lawson, poi l’indiano viene penalizzato anche di 10”. A quattro giri dal termine Pourchaire è intanto risalito in nona posizione. A tre giri dalla fine è sempre Doohan (Virtuosi) a guidare la corsa, davanti a Vips e Fittipaldi. Drugovich li segue in quest’ordine fino al traguardo e guadagna altri 5 punti in classifica nella giornata che non premia né Pourchaire né Sargeant. Il brasiliano adesso è ora leader del campionato con 178 punti in carniere, ben 44 più di Pourchaire e più 60 su Sargeant. Domani Feature Race alle 11.30.