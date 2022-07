Come già accaduto nel 2020, Alexander Smolyar (MP) ha conquistato la pole position della Formula 3 sul tracciato toboga ungherese dell’Hungaroring. Ma per effetto dell’inversione dei primi dodici tempi in qualifica, questa volta gli tocca partire solo dalla sesta fila nella gara Sprint. In prima linea si accomodano così il debuttante Oliver Goethe (Campos) e l’argentino del team VAR Franco Colapinto. Nel giro di ricognizione, tuttavia, Goethe si tocca col compagno di squadra Marti e macchia un po’ il bel risultato maturato al venerdì. Fra la seconda e la quinta fila scalpitano invece i leader del campionato Martins (ART), Hadjar (Hitech) e Arthur Leclerc (Prema). Allo spegnimento dei semafori ci si immagina da subito battaglia per definire le posizioni su un tracciato complicato per i sorpassi, reso tuttavia imprevedibile da una improvvisa pioggia che dalla notte ha bagnando la provincia di Pecs e che dà tregua proprio in concomitanza con la Sprint Race, nonostante tutti siano costretti a partire con le gomme rain e in condizioni di precaria visibilità. La Direzione Corse decide di far partire la corsa dietro la Safety Car.