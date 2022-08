Il Circus saluta una pausa estiva nel corso della quale ha fatto comunque parlare di sé, tra mercato e decisioni tecnico-regolamentari per il futuro prossimo e non solo. Staccare la spina è servito sicuramente a chi, come il gruppo Ferrari, dopo l’ultima gara è finito di nuovo al centro di numerose critiche. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Dall’Ungheria al Belgio, due scenari e piste che più diversi non si può. In mezzo tre settimane in cui la Formula 1 si è presa una pausa da azione e adrenalina ma ha fatto comunque parlare di sé, tra mercato e decisioni tecnico-regolamentari per il futuro prossimo e non solo. Staccare la spina è servito sicuramente a chi, come il gruppo Ferrari, dopo l’ultima gara è finito di nuovo al centro di numerose critiche. A causa di un setup sbagliato che non ha tenuto conto del cambio importante delle condizioni di pista, la Rossa in Ungheria ha anche sottoperformato. Gli avversari ora in classifica sono quasi volati via: la Red Bull ha praticamente 100 punti di vantaggio, Verstappen 80 su Leclerc, che a nove gare dalla fine della stagione è il gap più elevato della storia.