Griglia di partenza di Spa condizionata dai sette piloti con penalità. Domenica sarà la Ferrari di Sainz a scattare dalla pole, dietro di lui Perez, Alonso e Hamilton. Verstappen e Leclerc a caccia della rimonta. In attesa del documento ufficiale della FIA e del dubbio sulla posizione di Bottas, ecco la griglia ufficiosa. Il GP live domenica alle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP BELGIO, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE