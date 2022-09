Campionato di F3 che è sempre più aperto ed equilibrato. A Zandvoort vince Collet davanti a Correa e O'Sullivan. Hadjar resta in testa alla classifica, con ben cinque piloti racchiusi in 14 punti. Domenica alle 8.40 la Feature Race, sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Campionato di Formula 3 sempre più confuso e aperto ai colpi di scena a due appuntamenti dalla fine della stagione. A Zandvoort, in Olanda, i due uomini di classifica della Prema Bearman e Arthur Leclerc ciccano clamorosamente le qualifiche, complice in parte anche la bandiera rossa esposta nel minuto finale per via dell’incidente di Alatalo (Jenzer) in curva 3, e si ritrovano in griglia di partenza in entrambe le gare dietro la sesta fila. Settima per Bearman, decima per Leclerc. Occasione d’oro per cercare punti preziosi per il leader Isack Hadjar (Hitech), che col sesto tempo sarà in ottima posizione anche con l’inversione dei primi dodici alla partenza della gara Sprint. E per Victor Martins, in prima fila nella Feature Race, accanto al poleman Maloney (Trident).

In Sprint Race, a occupare le prime due piazzole dello schieramento sono invece Correa e Saucy, entrambi su ARYT GP. Allo spegnimento dei semafori è già lotta serrata per la prima posizione in uscita dalla curva Tarzan. Tamponati i due piloti Trident Stanek (da Colapinto) e Maloney, senza però gravi conseguenze. Nel primo giro Bearman e Leclerc cercano di rimontare, Correa il leader. Saucy scivola quinto. Alatalo fora la posteriore sinistra. Al quarto giro dura difesa di Correa sull’attacco di Collet. Edgar segna il giro veloce. Il brasiliano ripete la manovra nel giro successivo e passa in testa. Nelle retrovie, intanto, contatto Benavides-Villagomez (quest’ultimo penalizzato di 10”). All’ottavo passaggio Bearman è decimo, Leclerc è sedicesimo. A metà corsa Collet ha un vantaggio di 1”8 su Correa, secondo. Leclerc si conferma un mastino in gara, è il più veloce in pista e cerca di risalire prepotentemente il gruppo, su un tracciato che non favorisce i sorpassi. Al tredicesimo giro è 14°. Al sedicesimo giro Bearman va largo e perde una posizione, uscendo dalla zona punti.

Leclerc risale dodicesimo a un giro dal termine, mentre sul traguardo piomba Collet (MP), vincendo con tanto di giro veloce e punto addizionale la sua seconda gara sprint stagionale. Sale sul podio anche Correa (tre anni fa coinvolto nel drammatico incidente in F2 nel quale perse la vita Hubert) e O’Sullivan. Qunto Hadjar, davanti a Martins. Un risultato che modifica di poco la classifica generale, nella quale Hadjar è leader con 111 punti, su Martins (108), Bearman (105), A. Leclerc (101), Stanek (97). Domani alle 8.40 la Feature Race,