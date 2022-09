La sola speranza di Hadjar, poco prima del via, è che nella prima delle due corse dell’ultimo week-end stagionale, quella breve, al suo rivale non vada tutto bene, mentre in prima persona sarà impegnato a recuperare posizioni e punti avviandosi dalla ottava fila, pur di restituirsi una flebile speranza di giocarsi tutto nella Feature Race domenicale. Una battaglia a distanza (Martins, per effetto dell’inversione dei primi dodici tempi parte tre file più avanti di Hadjar) nella quale potrebbero tuttavia inserirsi ancora gli altri convitati al desco aritmetico, potenzialmente ancora tutti in grado di puntare sulla dea bendata: Stanek, Bearman, Arthur Leclerc, Maloney e Crawford.

La Sprint Race, quindi, offre prima del via tre chiavi di lettura del campionato: può essere la gara della consacrazione per Martins, quella della resa per Hadjar o quella del gran guazzabuglio in vista dell’ultimo round di domani mattina. Forse anche per questo la tensione sulla griglia è palpabile sin dall’avvio del giro di ricognizione e schieramento. Vidales non riesce a mettere in moto la propria monoposto ed è costretto a prendere il via dalla corsia dei box. Allo spegnimento dei semafori la bagarre alla ricerca di un posto al sole è puntuale: dopo poche curve va fuori pista Martins dopo un contatto con Arthur Leclerc, dietro di lui sbaglia anche Hadjar che però gli rientra davanti. Alla fine Hadjar è 14° e Martins 27°. Tornano così in gioco tutti gli altri. In testa c’è Colapinto (VAR). Al secondo giro Smolyar perde il controllo della sua vettura entrando in contatto con Frederick e va in via di fuga, rientra in coda al gruppo. Alla staccata di curva 1, nel giro successivo va fuori anche O’Sullivan: Safety Car. Corsa neutralizzata, con Hadjar 12° e Martins 21°. Intanto a Yeany viene comminato uno stop & go.