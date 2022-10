Lewis Hamilton chiude nono un GP di Singapore che lo ha visto anche andare a muro: "Non sono deluso, ci ho provato e ho fallito. Mi rialzerò. Ho fatto il meglio con quello che avevo, oggi la Mercedes era difficile da guidare". Il Mondiale torna domenica 9 ottobre con il GP del Giappone: tutto il weekend live su Sky Sport e in streaming su NOW

"Non sono arrabbiato e neanche soddisfatto. Ci ho provato, ho fallito ma ora mi rialzo e ci riprovo. Ho fatto del mio meglio con quello che avevo a disposizione. Non ho rimorsi in questo momento. C'era poca aderenza oggi, su questa pista è difficile superare e la Mercedes era complicata da guidare. Non sono deluso, voglio godermi il finale di stagione e continuare a provare di ottenere un buon risultato".