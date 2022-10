Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti o bentornati a Singapore! 6 gare al termine della stagione e un GP, quello di oggi alle 14, che potrebbe già assegnare il titolo a Max Verstappen. Complicato dopo la pole di Leclerc e il problema al carburante di Max (scata ottavo), ma non impossibile. Gara in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW. Qui il nostro Live Blog, sui social vi racconta tutto #SkyMotori. Ci siamo! Come sempre, su i motori!