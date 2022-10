Charles Leclerc commenta il 2° posto a Singapore, dopo essere scattato dalla pole: "Gara condizionata dalla brutta partenza, ho dovuto inseguire ed è stato difficile. Ora bisogna ricaricarsi in vista del Giappone". Il Mondiale torna domenica 9 ottobre con il GP del Giappone: tutto il weekend live su Sky Sport e in streaming su NOW

"Ora bisogna prepararsi bene per il Giappone"

"Ho spinto per tutta la gara. Ho fatto una brutta partenza e ho dovuto inseguire, poi dopo è stato davvero difficile fare la gara. Dobbiamo capire cosa non è andato al via. Ho fatto una gara d'attacco e abbiamo preso tutte le decisioni giuste. Ho avuto un po’ di pattinamento al via e non sono riuscito più a spingere. La gara a livello fisico è stata difficile. Ora dovrò dormire bene per prepararmi per il Giappone”.