W Series annulla ultime 3 gare: trionfa Chadwick

La W Series taglia le ultime tre gare del campionato 2022 in Usa e Messico per problemi economici: Jamie Chadwick conquista il titolo per il terzo anno consecutivo. L'obiettivo degli organizzatori è risolvere i problemi e rilanciarsi in vista del prossimo anno

La W Series comunica ufficialmente che non si disputeranno gli ultimi due appuntamenti previsti in calendario, USA e Messico. Il campionato femminile verte in una crisi finanziaria: stando a quanto dichiarato dalla CEO Catherine Bond Muir uno dei principali investitori non ha mantenuto i patti e l’aumento dei costi della logistica ha fatto il resto. La W Series ha scelto di rinunciare alle ultime tre gare (in Messico ne erano previste due) puntando a risolvere i problemi per rilanciare il campionato nel 2023.

Il titolo 2022 viene così vinto da Jamie Chadwick: si tratta del terzo in tre stagioni disputate per la britannica, che avrebbe trionfato probabilmente anche senza questa stop (aveva 50 punti di vantaggio con 75 ancora da assegnare). Per lei il futuro sarà comunque lontano dalle W Series: andrà a sfidare gli uomini o in F2 o in America in Indy Lights, la categoria di accesso all’Indy Car.