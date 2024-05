Leclerc (Ferrari): “Mi sento bene, è sempre una sensazione speciale la settimana di Monaco e specie per me che sono nato qui. Non vedo l’ora che arrivi questo momento ogni anno. Siamo sempre stati competitivi quest’anno e, anche se on sempre qui è andata bene pe me, siano ottimisti e abbiamo lavorato tanto. Secondo o terzo non conta pe me, Red Bull e McLaren sono forti ma siamo vicini. Sento che qui si parte un po’ tutti da zero, ma non credo sarà molto diverso dalle ultime gare, però credo ci possano essere delle sorprese. Io lo sarei se non fossimo in lotta per la pole2