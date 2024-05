Il campione del mondo non sembra preoccupato dalla crescita di McLaren e Ferrari nella lotta per il Mondiale 2024, quanto piuttosto dalla pista di Monte-Carlo: "I valori si sono avvicinati e noi dobbiamo essere al 100%, anche se non è una possibilità sempre realistica. L'esperienza ci fa essere sempre pericolosi, ma questa è una delle piste più difficili per noi". Tutto il weekend di Monte-Carlo è live su Sky e in streaming su NOW

GP MONACO, LA CONFERENZA PILOTI