McLaren Racing ha rilasciato un comunicato ufficiale affermando che Álex Palou e Patricio O’Ward avranno la possibilità di partecipare ad un weekend ufficiale di Formula 1. Terminata la stagione INDYCAR, entrambi i piloti sono scesi in pista al volante della McLaren MCL35M (2021) per dei test privati tra Barcellona e Austria. Il primo a debuttare in Formula 1 sarà Álex Palou, che svolgerà la prima sessione di Prove Libere del Gran Premio degli Stati Uniti, Austin (21-23 Ottobre), prendendo il posto di Daniel Ricciardo. A fine stagione, invece, toccherà a Pato O’Ward, chiamato a salire sulla monoposto di Lando Norris per partecipare alle prime libere del Gran Premio di Abu Dhabi (18-20 Novembre), l’ultima tappa di un campionato già chiuso matematicamente a Suzuka con il titolo assegnato a Max Verstappen.

McLaren completa dunque le sessioni di prove da far svolgere agli esordienti, confermando l’intenzione di voler lavorare sui giovani piloti assunti per collaborare nel programma di sviluppo. Inoltre, questa sarà una grande occasione sia per Palou, che correrà la sua quarta stagione INDYCAR ancora con Ganassi Racing, sia per Pato O’Ward, già attivo nel Circus nel 2019, quando corse in F2 il round di Spielberg al posto di Mahaveer Raghunathan.



Palou ha così commentato la notizia: “Sono veramente emozionato di debuttare ufficialmente in F1. Sarà fantastico guidare negli Stati Uniti, proprio davanti agli spettatori che, probabilmente, mi avranno già visto correre in INDYCAR. Inoltre, amo la città di Austin, ho vissuto qui per un po' di tempo quando ho iniziato la mia carriera in America. Non vedo l’ora di provare la macchina di quest’anno dopo aver svolto qualche test con la monoposto del 2021!”



Questo, invece, il pensiero di O’Ward: “Proprio ad Abu Dhabi lo scorso anno ho partecipato ai rookie test con McLaren. Mi sono sviluppato come pilota lavorando e divertendomi nel guidare la macchina della stagione passata, dunque sono certo che mettermi al volante della monoposto attuale sarà una grande esperienza.”

È intervenuto anche Andreas Seidl, Team Principal di McLaren F1: “Siamo onorati di conferire a Palou e O’Ward la possibilità di partecipare alle prove libere ufficiali. I grandi successi di Alex in INDYCAR renderanno il suo apporto fondamentale, sia per ricevere dei feedback sulla macchina sia nella valutazione del pilota stesso. Entrambi i piloti hanno impressionato nei test svolti nelle ultime settimane tra Barcellona e Austria, quindi siamo emozionati nell’offrire loro l’esperienza di correre con l’auto attuale. Sarà una grande chance per loro e per tutto il team, che preparerà il fine settimana passo dopo passo senza concentrarsi esclusivamente sui tempi.”